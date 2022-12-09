Колледжу искусств — 65 лет

По залу разлились строчки из песни казахского оперного певца Ермека Серкебаева. Во Дворце молодежи собрались учителя, родители, коллеги и ветераны культуры. Повод особенный, а если быть точнее, их сразу три. Колледжу искусств исполнилось 65 лет. Кроме того, творческому учебному заведению присвоили имя советского оперного певца, уроженца Петропавловска, покорившего мировые подмостки, — Ермека Серкебаева. А школа-интернат для одаренных в искусстве детей отмечает свой 25-й день рождения.

Вокальное, инструментальное, хореографическое виды искусства, а еще живопись, актерское мастерство. Всему этому учатся воспитанники комплекса, который объединил в себе два учебных заведения. В колледже искусств сегодня учатся 197 ребят, в специализированной школе — 157. Большинство из них являются призерами творческих конкурсов и фестивалей, причем не только отечественных, но и международных.

Рауза Кашенова, директор колледжа искусств-специализированной школы-интерната для одаренных в искусстве детей им.Е Серкебаева:

— В начале октября мы ездили в Турцию, я тоже с ними ездила туда. Турецкая консерватория проводила конкурс молодых исполнителей. Мы оттуда привезли два Гран-при, четыре первых места, четыре вторых, три третьих места. Особый приз по номинациям «труба», «фортепьянное искусство», «вокальное искусство», «пение с домброй», «кобыз». Все дети, которые поехали, все заняли места. Потому что в коллективе у нас работают высококвалифицированные педагоги.

В честь юбилейных дат они принимали поздравления и различные награды.

За годы существования творческое учебное заведение подготовило несколько десятков тысяч специалистов, сформировались оркестры скрипачей, казахских и русских музыкальных инструментов, хоры, а также струнный квартет. Для многих выпускников колледж искусств стал началом профессиональной карьеры.

Назир Жашибеков, руководитель управления образования СКО:

— Ирина Морева — лауреат международного конкурса имени Г.Вишневской, ныне солистка Большого театра оперного искусства. Асет Абдрахманов — лауреат международных конкурсов, главный дирижер президентского оркестра. Рамзат Балакишиев — лауреат международных конкурсов, солист театра Astana Opera. Выпускница отделения актерского мастерства Самал Еслямова — главная героиня художественного фильма «Тюльпан» производства «Қазақфильм» завоевала главный приз «Золотая пальмовая ветвь» на фестивале в Каннах в номинации «Лучшая женская роль».

Назир Жашибеков от имени главы региона поздравил творческий коллектив учебного заведения, пожелал ему процветания и успехов.

Дарья Пышмынцева