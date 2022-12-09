3 МТФ появятся в Уалихановском районе в 2023 году

Об итогах и планах социально-экономического развития Уалихановского района рассказал его аким Кайрат Пшенбаев. Приоритетное внимание — сельскому хозяйству. Объём валовой продукции за 10 месяцев текущего года увеличился на 3% и составил почти 40 млрд тенге. Несмотря на засушливое лето, уалихановцы собрали неплохой урожай. С одного га получили 10 ц зерновых культур.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— Конечно, это связано не только с погодными условиями, но и с агротехническими мероприятиями. Поэтому в следующем году мы постараемся собрать большой урожай. Что касается животноводства, то за отчётный период мы в живом весе произвели 4 тыс тонн мяса, 40 тыс тонн молока. С начала года сельхозформирования приобрели 3 тыс голов племенного крупного рогатого скота. Это на 11% больше, чем в 2021-м.

Активно реализуют в районе инвестпроекты. В этому году начали строить 3 молочно-товарные фермы, стоимость которых составила 12 млрд тенге. Комплексы планируют ввести в эксплутацию в следующем году, что позволит создать 78 новых рабочих мест.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— Начали строить молочно-товарную ферму в селе Кишкенеколь на 1224 голов. В год здесь будут производить 6 тыс тонн молока. Сумма проекта — 5,2 млрд тенге. В селе Акбулак появятся 2 молочных комплекса на 1300 голов. Годовая мощность — 6 тыс тонн. Между тем, мы провели большую работу по возврату свободных и неосвоенных земель в госсобственность. С начала года в земельный фонд района вернули 54,5 тыс га земель, оцифровали — 367 тыс га. Работа идёт в рамках поручения главы государства.

От вопросов сельского хозяйства — к социальным. Кайрат Пшенбаев рассказал о развитии транспортной инфраструктуры. Общая протяжённость сети автодорог в районе составляет 704 км. В этом году провели средний ремонт внутрипоселковых дорог в Кишнеколе. Привели в порядок 16 км полотна. На эти цели выделили более 500 млн тенге. В планах отремонтировать ещё 22 км.



Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— Ремонтные работы продолжатся в селе Кулыколь, куда в этом году было выделено 50 млн тенге. Проект двухгодичный, общая стоимость составляет 275 млн тенге. На 2023 год планируется средний ремонт дороги районного значения «Ундрус-Жумысшы-Мырзагул» протяженностью более 35 км на 871 млн тенге. Также средний ремонт внутрипоселковых дорог села Бидайык протяженностью 5 км на сумму 389 млн тенге.



Фокус внимания на республиканскую дорогу от села Даут Акжарского района до Кишкенеколя. Её планируют отремонтировать капитально. ПСД разработали и провели госэкспертизу. Работы начнут в 2023-м году, заверил глава района. Что касается водоснабжения, то сегодня качественной питьевой водой пользуются 95% населения. В 10 сёлах установили системы водоочистки.

Кайрат Пшенбаев, аким Уалихановского района:

— В прошлом году на 36 млн тенге был проведен ремонт разводящих сетей в селах Кулыколь, Каратал. Более 60 дворов села Каратал получили возможность подключить воду в дома. Разработана ПСД на строительство водонапорной башни в 6-ти населенных пунктах. Это Акбулак, Тельжан, Жас Улан, Актуесай, Бидайык, Кобенсай. На сегодня получено положительное заключение экспертизы, направлена бюджетная заявка для выделения финансовых средств.

Улучшают качество жизни на селе и помогают людям. С начала года работу нашли 1375 человек. Многие из них трудоустроились на постоянные рабочие места. Адресную социальную помощь получили 56 семей на 10 млн тенге.

Алишер Ашимов