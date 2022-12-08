Воспитание патриотизма у молодежи

В областном центре творчества детей и юношества подвели итоги года по линии военно-патриотического воспитания молодёжи. Большую работу в этом направлении проделали в колледже машиностроения и транспорта имени Байкена Ашимова. Ежегодно ребята принимают участие в соревнованиях, где занимают призовые места.

Серик Абилев, преподаватель колледжа машиностроения и транспорта им. Б. Ашимова

— «Наша команда принимает участие в областных мероприятиях. Студентам мы даём те знания, с помощью которых они могут побеждать не только на соревнованиях, но и в жизни. Пригодятся они и в армии».



Для Салтанат Токен патриотизм, прежде всего, ассоциируется с такими качествами, как бескорыстная любовь, преданность и уважение. В военно-патриотическом клубе «Жас батыр» она занимается 2 года. Здесь девушка познает азы военного дела.

Салтанат Токен, учащаяся СШ№40

— «Мы собираем и разбираем автомат, надеваем ОЗК, выполняем различные физические упражнения и готовимся к соревнованиям. У нас проводится очень много мероприятий. Например, на День Республики была общешкольная линейка, где были выборы школьного Парламента. Приходят к нам военнослужащие, проводят внеклассные мероприятия, рассказывают о патриотизме и любви к Родине, о том, что мы должны стараться делать всё для процветания нашего Казахстана».



На мероприятии выступили ветераны Афганской войны, представители департамента по делам обороны. Подвели итоги уходящего года, обсудили планы на следующий. В частности необходимо повышать качество военно-патриотического воспитания молодежи. Этим в первую очередь займутся в военно-патриотических клубах. Один из самых многочисленных в регионе — «Жас сарбаз». Там занимаются более 5-ти тысяч ребят.

Алишер Ашимов