В Петропавловске прошли отборочные игры фестиваля КВН СКО

Кто-то сказал, что заставить человека смеяться труднее, чем заставить его плакать. На этой сцене собрались 6 команд из Петропавловска и районов области, чтобы побороться за звание самых веселых и находчивых. Кто попадёт своими шутками прямо в сердечки судей, тот получит путёвку на Международный фестиваль Кубок Севера.

Выступать первыми всегда волнительно, говорят взрослые. Но, это точно не про команду «Чудо-дети» из Бескольской средней школы №2. Шутят остро, легко и дерзко.

Кажется, они покорили зал и судей. Эти 11 маленьких КВН-щиков шутят совсем не по-детски. В арсенале — и остросоциальные темы, и правда обыденности.

Нурлан Жакипжанов, руководитель команды «Чудо дети»

— Мы уже как месяц основали команду. Вчера только мы выиграли кубок акима Кызылжарского района. Сегодня мы приехали на отборочный Кубок акима области. А завтра мы поедем на Кубок акима Мамлютского района. Мы живем КВН, мы выступаем очень ярко, чтобы порадовать зрителей, родителей, которые приехали сегодня сюда поболеть.



А команда «Альтернатива» приехала на фестиваль из Жамбылского района. Вместо музыкальных перебивок — гитара в руках и собственный вокал. Подача тоже отличается. А в шутках — отражение действительности.

А вот эти КВН-щики из Kozybayev University покоряют зрителей и судей уже как 5 лет. Отыгран ряд выступлений, в копилке — немало достижений. Сегодня они вышли за пределы сцены. Такой перформанс жюри оценило. Так же, как и шутки команды.

Игру организовал областной филиал молодежного крыла «Жастар Рухы» при партии «Аmanat» при поддержке управления внутренней политики.

Биржан Худайбергенов, председатель СКОФ МК «Жастар Рухы

— По итогам сегодняшней игры три команды, занявшие места, получат приглашение на Кубок Севера, который будет проходить 11 декабря.

Те, кто представят СКО на Международном фестивале, определены. 3 место у команды из Kozybayev University «Уссурийские тигры», почётное 2 место взяли «Чудо — дети» и победителями этой игры стала команда «Kaif».



Рустам Каримов, капитан команды «Kaif»

— К сегодняшней игре мы готовились около 2 недель, пытались не только юмор показывать, но и проблемы через юмор. Дальнейшие планы — стать чемпионами высшей лиги КВН.



Все получили дипломы за участие. Также команды из Тимирязевского и Жамбылского районов направлены на прохождение редактуры.

Анастасия Кузнецова