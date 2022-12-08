В одном из общежитий Петропавловска произошел пожар

7 декабря в Петропавловске в пятиэтажном общежитии по улице Пушкина,43 произошел пожар. Во время несения патрульно-постовой службы военнослужащим воинской части 6637 поступила соответствующая ориентировка. Прибыв на место происшествия, гвардейцы вызвали бригаду «101», оцепили здание. Вместе с пожарными они эвакуировали 25 человек. Кроме того, огнеборцы спасли 5 жителей жилого дома. До полного устранения последствий пожара всех жильцов разместили в автобусе, который предоставили местные власти. Две женщины отравились угарным газом, их госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести. В ликвидации пожара были задействованы 6 единиц техники и 21 огнеборец. По информации пресс-службы областного департамента по чрезвычайным ситуациям, на втором этаже дома горели домашние вещи. Точную причину пожара предстоит установить.

Дарья Пышмынцева