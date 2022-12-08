Свыше 1,7 тыс литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские в Петропавловске

Свыше 1,7 тыс литров контрафактного алкоголя изъяли полицейские с территории частного дома в Петропавловске. В хозпостройке у 61-летнего жителя Рабочего посёлка помимо 4 тысяч безакцизных пачек сигарет разных марок обнаружили 1735 литров водки и коньяка, а также спирт. Образцы изъятой продукции направили на экспертизу. По факту занятия незаконной предпринимательской деятельностью собрали материал по статье 463 Кодекса РК об административных правонарушениях. Сейчас устанавливается происхождение и пути реализации изъятого. Полицейские напоминают, что употребление незаконной спиртосодержащей продукции, качество которой никем не гарантировано, может представлять серьезную опасность для здоровья. Кроме того, спиртное является фоном для многих тяжких преступлений.



Анастасия Кузнецова