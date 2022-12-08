«Лучший социальный педагог-2022». 2-й тур областного конкурса состоялся в СШ №10 им. Н.К.Крупской.

«Здоровый образ жизни. Здоровая школа» — авторская программа Арины Мингуловой. Педагог говорит в своём выступлении, как привить школьникам любовь к спорту, здоровому питанию и правилам гигиены.

Арина Мингулова, социальный педагог Первой городской гимназии:

— Моя авторская программа разработана специально для общеобразовательных школ. Она подходит для классных руководителей, социальных педагогов, специалистов социально-пихологических служб. Она направлена на повышение и укрепление здоровья молодёжи. Так как эта тема актуальна, я решила в своей работе включить тематическое направление — циклограмму мероприятий, направленных на здоровый образ жизни.



Каждое выступление основано на пропаганде ЗОЖ: профилактика заболеваний, злоупотребления, отношений родителей и детей и многое другое.

Марина Коваленко, председатель ассоциации психологической службы СКО:

— Задача социального педагога и всей социально-педагогической службы — помочь подрастающему поколению безболезненно и, в крайнем случае, с наименьшими потерями пройти этап становления личности.

Всего свои работы представили 18 социальных педагогов. Лучшие работы отметят грамотами.

Диана Салихова