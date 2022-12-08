На этой неделе глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о продлении моратория на проверки бизнеса. Поправки вступят в силу 1 января 2023 года. В них президент постановил центральным государственным и местным исполнительным органам до 1 января 2024 года прекратить проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микробизнеса. При этом внеплановые проверки, проводимые в соответствии с предпринимательским кодексом страны, останутся, их никто не отменяет. Еще в ноябре министр национальной экономики Алибек Куантыров сообщил, что мораторий на проверку малого и среднего бизнеса в Казахстане продлят до конца 2023 года. В кулуарах Мажилиса он говорил о том, что у государства всегда есть право по решению первого руководителя выйти на проверку, если деятельность субъектов МСБ влияет на жизнь и здоровье граждан. Потому каких-либо злоупотреблений с их стороны быть не должно, добавил Алибек Куантыров. Напомню, что мораторий на проверки предпринимателей в Казахстане ввели 1 января 2020 года.