Глава государства принял акима СКО. Президент заслушал Айдарбека Сапарова, который представил информацию о реализации плана развития региона и исполнении поручений главы государства, передаёт Ак Орда. В частности речь шла об инвестпроектах, развитии инфраструктуры и о ходе отопительного сезона. По итогам встреч Президент поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.

Айгерим Хамзина