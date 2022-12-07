Ждать ли обновления автобусного парка в Петропавловске?

В ходе рабочей поездки в СК вице-министр индустрии и инфраструктурного развития провёл брифинг с представителями СМИ. Журналисты интересовались обновлением городского автобусного парка. На данный момент обновили 50% общественного транспорта. Что с оставшейся половиной, которая тоже требует внимания?

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:



— Программа будет продолжаться. При уточнении на следующий год республиканского бюджета по линии нашего министерства необходимые финансовые ресурсы при наличии будут выделяться.

Автобусы перевозчикам предоставляются по льготному кредиту. Гарантом здесь выступают местные акиматы, а деньги выделяет фонд развития предпринимательства «Даму». Если местные власти и сами перевозчики изъявят желание обновить транспорт, то министерство поддержит. Интересовались журналисты и обновлением пригородных автобусов. Здесь действует аналогичная схема льготного кредитования, отмечает вице-министр. А вопрос больших интервалов в их движении в компетенции местного акимата. Там должны изучить пассажиропоток и в случае необходимости добавить на линию автобусы. Ещё один вопрос касался строительства многоэтажек. В некоторых регионах наблюдается нехватка земельных участков уже с подведённой инфраструктурой. Какая работа проводится в этом направлении?

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:



— В рамках системы госпланирования предусмотрена возможность подведения инженерных коммуникаций к проектам застройщиков. Со стороны застройщиков должны быть встречные обязательства по реализации 50% объёмов жилья населению в пределах 260-300 тысяч тенге за квадратный метр.



Сейчас прорабатывается вопрос предоставления земельных участков застройщикам без аукциона, сообщает вице-министр. Интересовал журналистов и вопрос льготного автокредитования. Будет ли программа действовать в следующем году?

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:



— В текущем году на реализацию данной программы было выделено 100 млрд тенге из средств АО «Жасыл даму». Оператором выступает Фонд развития промышленности. Срок реализации по льготному автокредитованию будет 30 лет. Выделенные средства имеют «револьверный» характер.

То есть автовладельцы будут погашать кредиты, эти заёмные деньги снова пойдут в оборот программы. Льготное автокредитование будет продолжено, заключил вице-министр.

Айгерим Хамзина