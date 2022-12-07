Вечер памяти Бахыта Мустафина

В зале областного музейного объединения — ветераны журналистики, педагоги, студенты и школьники. Литературный вечер посвятили 85-летию нашего земляка Бахыта Мустафина. Почти всю свою сознательную жизнь он посвятил журналистике, пройдя путь от рядового корреспондента до главного редактора областной газеты «Ленин туы». В мероприятии также приняла участие супруга публициста Дамели Мустафина.

Дамели Мустафина, супруга Бахыта Мустафина:

— В 1959 году Бахыт окончил Казахский национальный университет с красным дипломом. С газетой «Ленин туы» связана его дальнейшая жизнь. До выхода на заслуженный отдых в этом издательстве он отдал много сил. Можно сказать, всю свою сознательную жизнь посвятил этой газете.

В последние годы своей жизни Бахыт Мустафин преподавал журналистику студентам Kozybayev University. Профессор Заркын Тайшыбай познакомился тогда с писателем. На вечере памяти заслуженный деятель Казахстана поделился тёплыми воспоминаниями.

Заркын Тайшыбай, заслуженный деятель Казахстана, профессор Kozybayev University:

— Последние 20 лет жизни мы прошли бок о бок на североказахстанской земле. Бахыт Мустафин старше меня на 5 лет. Но журналисты того времени кажутся ровесниками. У них был один и тот же секрет.

Бахыт Мустафин — автор более 10 книг и 30 сборников очерков и рассказов. Журналист писал произведения и для детей. Его труды с интересом читает Ерсултан Акимбек. На вечер памяти он подготовил стихотворение Саркена Баркытова, посвященное нашему земляку.

Ерсултан Акимбек, учащийся городской классической гимназии имени Сафуана Шаймерденова:

— В этом стихотворении описывается, каким человеком был Бахыт Мустафин, его трудовой путь. Недавно на уроке казахской литературы мы читали о Бахыте Мустафине. Его произведения призывают к тому, что нужно быть хорошим человеком и трудиться.



Вниманию гостей на литературном вечере представили также книги автора, личные вещи, его рукописи и публикации.

Анастасия Кузнецова