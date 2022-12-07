В СКО с рабочей поездкой приехал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК

Северо-Казахстанскую область с рабочей поездкой посетил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития страны Ержан Мурзабаев. На встрече с населением он отметил ряд достижений региона. По итогам первого полугодия 2022-го объем валового регионального продукта составил 606 млрд тенге. Инвестиции в обрабатывающую отрасль достигли почти 270 млрд тенге. Для области это хороший показатель, подчеркнул вице-министр.

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— В целях дальнейшего развития обрабатывающей промышленности и в соответствии с поручением главы государства о необходимости импортозамещения продукции отечественными производителями по области на сегодня запланировано 35 инвестиционным проектов на общую сумму 414 млрд тенге. По региону будет создано почти 6 тысяч рабочих мест. В текущем году уже запланирован к вводу в эксплуатацию такой проект, как производство строительных блоков из известняка.

Предполагается, что на предприятии будут работать полсотни рабочих. А на новое производство прицепной сельхозтехники смогут трудоустроиться 75 человек. Ещё 200 дополнительных рабочих мест появится после того, как в регионе начнут изготавливать лекарственные препараты. Отдельно вице-министр индустрии и инфраструктурного развития остановился на темпах строительства жилья. В прошлом году ввели в эксплуатацию 350 тысяч квадратных метров, план на 2022 год — 400 тысяч. По мнению Ержана Мурзабаева, большую работу местным исполнительным органам предстоит провести для улучшения водоснабжения в сёлах. Отдельного внимания требуют километры изношенного дорожного полотна. Из зала поступил вопрос, когда приведут в порядок участок трассы от Сергеевки до Николаевки.

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— На сегодня работы по ремонту этого участка дороги начаты. По завершению зимнего периода работы будут продолжены, и в следующем году участок будет завершен и введен эксплуатацию.

Поступил Ержану Мурзабаеву и вопрос про платную дорогу. Речь идёт о трассе «Астана-Петропавловск».

Ержан Мурзабаев, вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК:

— Только после того, как этот участок приведут в нормативное состояние, только после этого будет введен платный тариф на этой дороге. Тариф будет такой же, он повышаться не будет. Участок от Астаны до Кокшетау платный. Там взимается плата 1 тенге за 1 километр пути.

Булата Рахимова интересовал другой вопрос. Один из перевозчиков Петропавловска поднял проблему нехватки финансирования и субсидий для компаний, которые несут ответственность за городской пассажирский автопарк.



Сатжан Аблалиев, заместитель акима СКО:

— Мы отрабатываем возможность субсидирования из республиканского бюджета, пока этот вопрос не решен.

Субсидии для городских перевозчиков будут заложены при формировании бюджета на следующий год, заверил заместитель акима области. После встречи с населением вице-министр индустрии и инфраструктурного развития провел личный прием граждан.

Дарья Пышмынцева