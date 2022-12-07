Североказахстанских активистов наградили в честь Международного дня добровольцев

За отзывчивость, трудолюбие и безвозмездную помощь волонтёров благодарят полицейские. В честь Международного дня добровольцев благодарственными письмами руководства областной полиции поощрили североказахстанских активистов.

Нередко содействие добровольцев становится решающим в различных кризисных и нестандартных ситуациях и эпизодах, говорят стражи порядка. Под аплодисменты личного состава областной полиции благодарственными письмами поощрили более десяти волонтёров.

Канат Айтбаев — и.о. начальника ДП СКО:

— Мы всегда ощущаем вашу помощь, вашу поддержку в нашей повседневной работе. Зачастую вы принимаете участие в поисках без вести пропавших граждан. Не так давно, в период пандемии, вами тоже проводилась большая работа. Мы это видели. Все общество ощутило это на себе.

Наркоборцы вместе с волонтёрами с начала года организовали около ста значимых мероприятий. Кроме плановой работы активные юноши и девушки в любую погоду, в режиме 24/7, готовы подключиться к самым сложным мероприятиям по розыску без вести пропавших. Ребята расклеивают объявления, опрашивают жителей, «прочесывают» местность. Волонтеры готовят и публикуют фотоориентировки, мониторят комментарии, координируют поисковые мероприятия через мессенджеры.

Диана Салихова