Роль общественных объединений в укреплении национального единства

В рамках Единого дня во всех областных центрах страны прошли лектории по укреплению национального единства. Какую роль играют в этом общественные объединения областной ассамблеи народа Казахстана, говорили на заседании в Доме дружбы. Участие в разговоре приняли активисты из разных регионов страны: представители этноцентров, члены советов матерей, эксперты в области медиации. Они делились своим мнением и опытом.

Мария Татаренко, заместитель руководителя КГУ «Қоғамдық келісім»:

— К нам в СКО приехали спикеры из Акмолинской области и г.Алматы. В свою очередь, спикеры СКО посещают сегодня Дом Дружбы г.Кокшетау, Акмолинской области. Сегодня присутствуют этно-культурные объединения, представители структурных подразделений, а так же общественность СКО.

Марат Койшин, председатель ОО «Қазақ тілі мен мәдениеті», Акмолинская область:

— Смысл вот этих мероприятий, в том что мы один народ, одна судьба,одно будущее.

Дарья Пышмынцева