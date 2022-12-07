Износ тепловых сетей Петропавловска составляет 72%

Алишер Ашимов, корреспондент:

— Мы сейчас находимся на улице 314-ой Стрелковой дивизии. С 9-ти часов утра здесь идут работы по замене теплотрассы. Она обеспечивает теплоснабжением 4 многоэтажных и 70 частных домов.

270-ти километровую тепломагистраль №28 ввели в эксплуатацию почти 40 лет назад. Ремонтные работы проводили здесь не раз. Чтобы избежать внештатных ситуаций, специалисты ежедневно осматривают трубопроводы. Например, на этом участке выявили коррозийное повреждение и незамедлительно приступили к его устранению.

На объекте работают 10 человек и 6 единиц спецтехники. Обновить нужно 10 метров трубы. Замену одной из части участка произведут сегодня. По словам начальника 2-го сетевого района, воду и тепло отключать не будут.

Алексей Хоменко, начальник сетевого района №2 ТОО «Петропавловские Тепловые Сети»:

— Обходы делаются согласно графику, выявляем повреждённые участки. Подтопление водой, повышенная влажность — всё сказывается. Мы видим и принимаем решение о его замене или контролируем. Угроза — выход воды наружу и подтопление частного сектора. Сейчас вскрываем тепловую камеру и плиты, а после будем вводить трубопровод в тепловую камеру. Подающий трубопровод будет находиться в рабочем режиме под давлением, циркуляция будет производиться.

Для удобства жителей работает диспетчерская служба по номеру 152 и ситуационный центр Ikomek 109. К слову, в этом году по городу заменили 6,5 км тепловых сетей. Из них 1,4 км — магистральные, остальные — разводящие. Тем не менее, износ всех сетей высокий и составляет 72%.



Алишер Ашимов