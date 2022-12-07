Чествование военнослужащих в/ч 6637 НГ РК

В воинской части 6637 сегодня торжественное мероприятие. Чествуют защитников Родины, отличившихся на службе.

Уалихан Жаукенов, заместитель командира батальона оперативного назначения в/ч 6637 Национальной гвардии РК:

— Все в составе батальона войсковых оперативных резервов ежедневно выполняют задачи по охране общественного порядка на улицах Петропавловска. Они пресекают массовые беспорядки, преступления, административно-правовые нарушения. Во время январских событий наш батальон участвовал в пресечении массовых беспорядков в г.Алматы. Боевой опыт подразделения очень большой.



Бойцов награждают в 3-х номинациях: «Лучший сержант взвода», «Лучший командир взвода», «Лучший начальник воинского отряда». Один из отличившихся — Данил Дьяковский. Здесь он нашёл своё призвание. Больше всего рядовому нравится общаться с людьми. Говорит, именно так понимает, для чего служит.

Данил Дьяковский, рядовой батальона оперативного назначения в/ч 6637 Национальной гвардии:

— Служба интересная. Именно в батальоне оперативного назначения. Ходим по городу, видим многое. Производим задержание по разным статьям. С людьми больше всего разговариваем.



Всего наградили 75 бойцов. В завершение торжественного построения защитники продемонстрировали свои творческие способности.

Диана Салихова