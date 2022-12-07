60% поступающих в магистратуру не набрали пороговый балл

6 декабря стартовал прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов в магистратуру. Он продлится до 12 декабря включительно. Подать документы можно через приемные комиссии вузов, в том числе и виртуальные, сообщает Национальный центр тестирования министерства науки и высшего образования. Всего в комплексном тестировании приняли участие более 8 тысяч человек. Пороговый балл набрали около 40%. Средний показатель — 69 баллов. Максимальный — 127 баллов из 150 возможных. В ходе проведения комплексного тестирования за нарушение правил были аннулированы результаты 80 участников. Ещё 32 пытались пронести смартфоны и шпаргалки. За нарушение правил во время тестирования из аудиторий удалены 48 человек, их результаты также аннулированы. Списки обладателей образовательного гранта в магистратуру опубликуют на сайте и в социальных сетях Национального центра тестирования.

Айгерим Хамзина