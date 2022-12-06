В областной прокуратуре открыли мемориальную доску в честь Садыка Абдужаббарова





У здания областной прокуратуры сегодня собрались руководители судебного корпуса, правоохранительных и специальных органов, ветераны органов прокуратуры. В свой профессиональный день они увековечили имя своего соратника, Героя Советского Союза Садыка Абдужаббарова.





Марат Тасмаганбетов, первый заместитель акима СКО

— Садык Абдужаббаров сам пошел на войну и стал пулеметчиком. Отличился доблестью на фронте. Награжден несколькими орденами. После войны работал в органах безопасности. Он также внес большой вклад в развитие области.



На торжественном открытии мемориальной доски присутствует и внук почитаемого сотрудника органов прокуратуры СКО Тимур Абдужаббаров. Молодой человек помнит своего дедушку спокойным и мудрым.





ТИМУР АБДУЖАББАРОВ, внук СадыкаАбдужаббарова

— Видел я его недолго, я был маленьким, где-то 3 класс. Был интеллегентным человеком, любил поиграть в шахматы. Это очень согревает в вашем холодном Петропавловске сердце моё. Это очень классно, когда помнят о герое, что его чтят.





В музейном уголке областной прокуратуры также запечатлены те, кто внес вклад в обеспечение правопорядка области. На этом фото Садык Абдужаббаров вместе со своими коллегами в 1960 году.





САКЕН ЖОРАБЕКОВ, заместитель прокурора СКО

— Абдужаббаров Садык родился в ЮКО, но трудовую деятельность начал в прокуратуре Петропавловска. Поэтому за его вклад в обеспечение законности, правопорядка и борьбы с преступностью в регионе в тяжелое послевоенное время сегодня с почетом и благодарностью от нашего поколения мы его имя увековечили.





Этим защитники правопорядка хотят донести, что молодое поколение должно чтить память героев и делать все необходимое для сохранения мирной жизни.



Анастасия Кузнецова