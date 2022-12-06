Североказахстанка завоевала серебро на чемпионате Азии по асык ату







АЙГЕРИМ ХАМЗИНА, корреспондент:

— Развивает ловкость и смекалку. 5 лет назад национальную игру асык ату включили в список культурного наследия ЮНЕСКО. Тогда началась популяризация игры. В неё стали играть по всему миру. Доказательство этому — чемпионат Азии, который прошёл в Астане. Там участвовали представители 11 стран.





Сотни участников из Китая, России, Монголии, Индии, а ещё Узбекистана, Киргизстана и Пакистана. Нашу страну на этом престижном чемпионате представляло 6 человек, среди них — североказахстанка Сания Зейкенова. Она оказалась в числе самых ловких, блестяще выступила и завоевала серебро.





САНИЯ ЗЕЙКЕНОВА, призёр чемпионата Азии по асыкату



— В бес асык я играю с 7 класса. Помню, как наш учитель физкультуры принёс нам асыки и учил играть. У меня не очень хорошо получалось, если честно. Асыкипостоянно падали. Тогда я попросила их домой и стала тренироваться. С каждым разом получалось всё лучше. И в этом не только моя заслуга, но и моего тренера.





Сания стала лучше всех играть в асыки в своём классе, потом и в школе. Шаг за шагом, и девушка уже чемпионка города, после и области. А серебряная медаль чемпионата Азии дала ей звание мастера спорта международного класса. Сейчас Сания учится на 2 курсе университета. Она — будущий учитель казахского языка и литературы. Большое развитие игра в асыки получила в СК в 2015 году. Способствовала этому и федерация асык ату, открытая в 2018-ом. Североказахстанцы тогда начали участвовать в соревнованиях. И сейчас наши спортсмены по асык ату всегда привозят медали и кубки.





АКЖАН СУРАГАНОВ, президент федерации асык ату СКО:



— На кубке Казахстана среди взрослых мы заняли 2 место. На чемпионате Казахстана среди взрослых заняли серебро. На чемпионате Казахстана среди ветеранов заняли 3 место, а потом 2 место. Среди учеников и школьников есть спартакиада — лига школьников. Занимаем призовые места: золото, серебро и бронзу.





Чемпионат Азии по асык ату проходил впервые. Его провели в Казахстане, где и зародилась эта древнейшая игра кочевников.



Айгерим Хамзина