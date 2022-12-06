Почти 500 североказахстанцев привлекли к ответственности за вольный выпас скота с начала года





Бродячий скот создал опасную ситуацию на дороге в Айыртауском районе. В вечернее время возле поворота на с. Лавровку сразу два автомобиля врезались в табун лошадей. «Lada Vesta» под управлением 32-летнего жителя района им. Габита Мусрепова и «Fiat Ducato» 56-летнего костанайца двигались во встречных направлениях. На 8 км автодороги местного значения «Антоновка — Горное» перед ними внезапно появились лошади. К счастью, обошлось без пострадавших, водители не допустили столкновения транспортных средств. Машины получили механические повреждения, лошади убежали. В районном отделе полиции личность пастуха установили. Им оказался мужчина из Акмолинской области. Его привлекли к административной ответственности. За 11 месяцев в районе за бродячий скот понёс ответственность 481 человек. Стражи порядка напоминают, бродячий скот не только привлекает скотокрадов, но и может спровоцировать ДТП с тяжкими последствиями. С начала года в СКО за вольный выпас привлекли более 4 тысяч правонарушителей.



Диана Салихова