ОСМС помогает жителям СКО делать дорогостоящие операции и получать реабилитацию





Отделение травматологии многопрофильной городской больницы рассчитано на 55 коек. Здесь пациентам оказывают как экстренную, так и плановую медицинскую помощь, включая дорогостоящие операции по замене суставов.





НИКОС ЛЕОНОВ, заведующий травматологическим отделением многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— В среднем в год по замене сустава проводятся около 200 операций. Коррекция первого пальца стопы с этого года операция внедрена. Уже сделано более 50 таких операций. В следующем году планируем более 100 таких операций делать. Пациентов достаточно много с такой патологией.





Одной из самых распространенных операций является замена коленного сустава. Средний возраст пациентов, которым она нужна, — 45 лет. Медики говорят, что чаще всего от болей в коленных суставах страдают женщины.





БЛИЦ:

ИРИНА СЕРГЕЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Я услышала, что у нас меняют коленный сустав, я все-таки решилась. Это бесплатно, никаких денег с меня никто не берет.



ЛЮБОВЬ АХРИМЧУК, жительница с.Кондратовки, Кызылжарский район:

— Конечно, это очень тяжелая, сложная операция. Не надо терпеть эту боль. Нужно сразу обращаться к врачам.





Операция по замене коленного сустава стоит около полутора миллионов тенге. Пациенты за неё не платили. Расходы покрыл Фонд социального медицинского страхования.





ЛАРИСА ГОРДЕЕВА, директор филиала по СКО НАО «Фонд социального медицинского страхования»:

— В этом году за 11 месяцев уже получили медицинскую помощь в отделении травматологии 1497 пациентов на сумму 532 млн тенге. Для сравнения в прошлом году за 12 месяцев помощь получил 1561 пациент на сумму 452 млн тенге.





Отдельные средства в Фонде направляют на медицинскую реабилитацию и восстановительное лечение. В 2022 году филиалу Северо-Казахстанской области на эти цели выделили 1 млрд 200 млн тенге.





ЖАННА МАУТОВА, директор многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи:

— На базе многопрофильной городской больницы скорой медицинской помощи существует отделение реабилитации на 55 коек. Мы здесь принимаем пациентов после нарушения мозгового кровообращения, после травматологических операций, после ортопедических операций можем проводить реабилитацию пациентам после нейрохирургических операций. У нас работают 2 врача — реабилитолога в отделении, 5 средних медицинских работников и 7 человек медицинского персонала, которые помогают в уходе за пациентами.





Реабилитация проходит в три этапа. При необходимости для закрепления результата пациенты могут пройти ее повторно.



Дарья Пышмынцева