Новые видеокамеры помогли полицейским раскрыть автоугон







С 16 ноября в области заработали новые видеокамеры. С их помощью полицейские оперативно раскрыли угон автомобиля. Заявление о пропаже иномарки написал житель Бесколя. Он забыл ключи в салоне автомобиля. Злоумышленниками оказались 35-летний односельчанин потерпевшего, а также 22-летний житель областного центра. Они оба были без прав и находились в состоянии алкогольного опьянения. Угонщиков вычислили с помощью видеокамер. По области автоматически фиксируют несоблюдения правил дорожного движения 35 видеокамер. За 11 месяцев с их помощью удалось выявить 6 тысяч нарушений ПДД.



Дарья Пышмынцева