Как изменился район Шал акына за 2022 год?

Дорога в ямах и выбоинах. Жители села Новопокровки жалуются на состояние дороги, которую отремонтировали в прошлом году. Раньше от села до границы Тимирязевского района там была грунтовая дорога, и вот впервые постелили асфальт. Но, долго он не продержался. О проблеме акимурайона известно, говорит, подрядчики уже устраняют нарушения.

РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына



— Основание остаётся, только верхнее полотно делается. Подрядчик полностью данный участок в некоторых местах начал выкапывать. Появляется глина местами. Сейчас крупные фракции щебня отсыпают, сверху мелкие фракции и по новому стелют асфальт.





А в этом году новый асфальт постелили и в другом направлении от села Новопокровки, в сторону Есильскогорайона. Также в этом году начали ремонт дороги от Сергеевки до Николаевки Есильского района. В следующем году работы завершат. По итогу появится 45 км нового асфальта.





РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына



— В этом году отремонтировали подъезд к 5 селам. Ибраево — асфальт, Коктерек, Ровное, Белоградовка, Аксу — щебень. А также начата работа по ремонту подъездных путей ещё к 4 селам и в следующий год завершим.





Что касается водоснабжения, из 42 сёл только в 7 есть централизованное водоснабжение. В 26 населённых пунктах жители пользуются подземными источниками.





РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына



— На сегодня завершаем текущий ремонт водопроводных сетей в с.Кривощеково, Новопокровке, где уложено 9,5 км сетей водоснабжения. До конца года жители будут обеспечены водой. Также начали текущий ремонт водопроводных сетей с подводом к с.Жанасу. На следующий год завершим работы. В текущем году начато строительство водопроводных сетей от Пресновского группового водопровода с подключением сел Бирлик, Кенес, Жанажол, Жанаталап.





А в следующем году начнут строительство водоразводящихсетей и подводов ещё к 6 селам. По итогу за три года жители 14 сёл смогут завести воду в дом. Решают и проблему с сотовой связью и интернетом.





РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына



— В селе Ольгинке КХ установило мачту с оборудованием «Beeline». В селе Ибраево ожидается установка оборудования компании «Алтел». Имеется договоренность об установке компании «Beeline» в селах Бирлик и Кенес.





Обновляется и жилищный фонд. В Сергеевке приступили к строительству 27-квартирного дома. В сёлах аграрии начинают возводить частные дома для работников. Благодаря госпрограмме половину расходов фермеру возместят. Помогают аграрии и в строительстве спортивных объектов.





РАХАТ СМАГУЛОВ, аким района Шал акына



— В рамках ГЧП и заключенных меморандумов о взаимном сотрудничестве в 2021 году был построен спортивный зал «Жастар» в с.Мерген за счет ТОО «Гермес Агро» на сумму 55 млн тенге. В текущем году силами ТОО «АгроСевер» начато строительство крытого хоккейного корта в с.Повозочном на сумму 98 млн тенге. В с.Кривощеково за счет ТОО «АсылЛогистикс» также начато строительство хоккейного корта.





А памятник археологии сакских времен«Байқара» включили в комплексный план развития СКО. На реконструкцию кургана выделили свыше 50 млн тенге. Разработают туристический маршрут, который привлечёт туристов.



Айгерим Хамзина