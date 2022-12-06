99% сёл района М.Жумабаева обеспечены центральным водоснабжением





О самых важных направлениях социально-экономического развития района М. Жумабаева рассказал его аким. КайратОмаров акцентировал внимание на том, что уже сделано и что еще предстоит сделать для улучшения качества жизни сельчан. В фокусе внимания местных властей — централизованная система питьевого водоснабжения. Ей уже пользуются жители практически всех населённых пунктов. В этом году по линии водообеспечения реализуют 9 проектов на сумму 534 млн тенге.







КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева

— «Завершается реконструкция отвода и разводящих сетей в селе Писаревка, начато строительство водоснабжения в селах Жастар и Караганды. Завершены текущие ремонты разводящих сетей водоснабжения 6-ти сёл: Каракога, Образец, Биняш, Сулышок, Успенка, Чистовское, в которых проживают более 3,5 тыс человек. В 2023 году продолжится строительство и реконструкция водоснабжения в селах Жастар, Караганды, Новотроицкое, Уваково, Хлебороб, Пролетарка».





70% дорог в районе Магжана Жумабаева находятся в удовлетворительном состоянии. В 2022-м здесь отремонтировали 50 км полотна. На эти цели выделили 2,3 млрд тенге. Работы провели в сёлах Полудино, Байтереке, Новотроицком, Жастаре и Булаево. Большую работу в районе проводят по линии благоустройства населённых пунктов. К примеру, в районном центре заметно преобразились 18 улиц.





КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева

— «Хочу отметить, что за последние годы значительная работа была проведена в районном центре. Велась работа по обустройству центральной площади, реконструкции городского парка «Достык», стадиона «Жастар». Построены новые детские игровые и спортивные площадки, мини-футбольные поля. Проведен капитальный ремонт дорожного покрытия 6-улиц и освещение».





Строят здесь и многоквартирные дома. С начала ноября в Булаево ввели в эксплуатацию 6,5 тысяч квадратных метров жилья. Квартиру можно приобрести по приемлемым ценам. Стоимость 1 квадратного метра не превышает 160 тысяч тенге. Хорошие результаты и в сфере сельского хозяйства. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, в этом году жумабаевцы собрали хороший урожай. Средняя урожайность зерновых составила более 12 ц/га, а маслички— 7,1 ц/га. Объём валовой продукции — 86,3 млрд тенге. Активно развивается животноводство.





КАЙРАТ ОМАРОВ, аким района М.Жумабаева

— Имеется рост численности поголовья во всех категориях сельскохозяйственных животных от 103 до 115 %. В соответствии с «Дорожной картой» в сфере АПК в текущем году был реализован инвестиционный проект по созданию молочно-товарных ферм и разведению овцеводства. Возможно, кто — то из вас был в октябре текущего года на открытии МТФ в с.Жастар. Новая ферма рассчитана на 600 голов , проектная мощность составляет 3 тыс тонн молока в год. На данный момент приобретено 439 голов голштино-фризской породы. ТОО «Полудинское» в текущем году ведет дополнительное строительство 3-х животноводческих помещений, в октябре завезли еще порядка 100 голов маточного поголовья КРС симментальской породы из Чехии».





Животноводство — не только перспективная отрасль сельского хозяйства, но и дополнительные рабочие места, считает глава района Кайрат Омаров. Ввод последних комплексов позволил создать порядка 80 новых рабочих мест. Занятость населения здесь в приоритете. Согласно данным статистики, с ноября численность безработных в районе составляет 218, трудоустроился 651 человек.



Алишер Ашимов