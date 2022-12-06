73 пожара в жилом секторе с начала отопительного сезона





4 декабря загорелся жилой дом в с.Николаевке Есильскогорайона. Площадь возгорания составила 80 кв м. На месте пожара в 22.00 часов вечера спасатели обнаружили тело 81-летней хозяйки дома. Обстоятельства случившегося устанавливаются. Предварительная причина — нарушение правил пожарной безопасности при установке печного оборудования.





ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС по СКО:

— Ну и, к сожалению, сейчас у нас идёт тушение пожара с.Новосёловке района им.Г.Мусрепова. Там тоже в жилом доме при ликвидации пожара обнаружено тело мужчины 1982 г.р. Причины и ущерб устанавливается.





С начала отопительного периода в области произошло 73 пожара. По сравнению с прошлым годом это на 39% меньше. Материальный ущерб составил 18,5 млн тенге.





ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС по СКО:

— Всем владельцам жилых домов, кто использует твёрдое топливо, нужно своевременно проводить обслуживание и постоянно следить за приборами своего отопления. Ни в коем случае нельзя доверять топку печи детям. Категорически запрещено разжигание печей легковоспламеняющимися жидкостями: бензином, керосином и т.д. Ни в коем случае нельзя производить топку печи, если они имеют неисправность до полного их устранения. Даже если там есть небольшие трещины в дымоходе, нельзя уже такую печь топить.





74% пожаров происходят в жилом секторе. Чаще всего из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления, электроприборов и неосторожного обращения с огнём. Всего с начала года в регионе зафиксировано 623 пожара, в огне погибли 34 человека, травмированы 26. От отравления угарным газом пострадали 24 североказахстанца, из них 7 детей. Материальный ущерб от пожаров составил почти 430 млн тенге.













Диана Салихова