В СКО построят жильё для социально уязвимых слоев в рамках пилотного проекта

Почти 400 млрд тенге выделят в Казахстане на развитие строительной отрасли и ЖКХ в 2023 году. По плану министерства индустрии и инфраструктурного развития наибольшая доля, а именно 391 млрд тенге пойдёт на обеспечение населения доступным жильем и модернизацию сферы коммунальных систем. В том числе 80 млрд тенге направят на подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры. Еще 95 млрд выделят на развитие городского водоснабжения и водоотведения, на эти же цели для села предусмотрено 77 млрд тенге. Помимо этого 43 млрд тенге потратят на субсидирование части платы за жилье отдельным категориям граждан, 35 млрд тенге — на выплату премий вкладчикам «Отбасы банка». Почти 4 млрд тенге выделят на реконструкцию и строительство жилья для социально уязвимых слоев населения в рамках пилотного проекта в столице, Жамбылской и Северо-Казахстанской областях.