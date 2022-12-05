В СКО 6 человек погибли на производстве, 32 получили травмы

32 несчастных случая на производстве произошло в СК с начала года. В них пострадали 38 человек, 6 из которых от полученных травм погибли. Каждый случай расследует управление инспекции труда. Там сообщают, каждый 4-ый несчастный случай на производстве происходит в сельском хозяйстве.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

012 01.50

— В октябре текущего года в Жамбылском районе на ТОО «Жокей Агро» был несчастный случай тяжёлой степени тяжести. При уборочной кампании водитель КАМАЗа приехал на ток. Он залез на кузов и хотел накрыть зерно пологом.

02.35 Но упал с кузова, ударился головой об асфальтобетонное покрытие. Произошёл перелом черепа.

Оказалось, что на предприятии не была разработана инструкция безопасности для водителя, инструктаж с ним не проводили, как и обучение. Здесь стопроцентная вина работодателя. А вот в несчастном случае в ТОО «Салют» Аккайынского района виноваты были обе стороны. Тракторист заготавливал сено на пресс-подборщике. Затем начал чистить его руками, не остановив агрегат. Перчатка работника зацепилась за вращающуюся цепь. На неё закрутило руку. 26-летний парень остался без пальцев на левой руке.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

012 03.50

— В инструкции по безопасности не было прописано именно безопасное ведение работ на пресс-подборщике. А со стороны работника было установлено, что он по собственной инициативе без какого-либо указания, не остановив агрегат, начал производить работы по чистке. Вина работодателя 35%, вина работника — 65%.

Смертельный случай на производстве был в июне в ТОО «Булак Астык». 48-летний пастух упал с лошади и погиб. Здесь доказана вина самого работника. Был в этом году и групповой несчастный случай. Бригада из 5 человек ТОО «Петропавл жолдары» работала на мосту в Есильском районе. В конце февраля они сбивали наледь с пешеходной части моста, которая, к слову, была ограждена от проезжей.

МИРАС САБАГАНОВ, заместитель руководителя управления государственной инспекции труда СКО:

012 04.57

— КАМАЗ спускался с моста, не соблюдая скоростной режим и не справившись с управлением, въехал в толпу работников. В связи с чем двое скончались.

КАМАЗ пробил оба ограждения и слетел с моста вместе с работниками. Погибшим было по 48 и 67 лет. Остальные трое работников бригады получили тяжёлые травмы. В этом случае вину инспекторы полностью накладывают на работодателя. Он должен выплачивать компенсацию и нести все медицинские затраты пострадавших. Виноват работодатель и в гибели женщины при обрушении трубы на Петропавловской ТЭЦ-2. К слову, за последние 3 года на территории «Севказэнерго» было 8 несчастных случаев на производстве, в которых погибли 3 человека. Всего в этом году инспекция труда выявила 430 нарушений трудового законодательства в СК. 112 должностных и юридических лиц понесли административную ответственность в общем на 20 млн тенге.