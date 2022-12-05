В областном совете матерей подводят итоги работы

Областной совет матерей работает с 2013-го года. В его составе почти 400 человек. И они прикладывают все усилия для того, чтобы повысить роль женщины и детей в современном обществе, пропагандируют семейные ценности. Сегодня на расширенном заседании собрались председатели районных советов матерей, чтобы вместе подвести итоги работы.

НАГИМА БИЛЯЛОВА, председатель совета матерей района Шал акына:

— У нас 18 советов матерей по сельским округам и три в Сергеевке. Очень много человек сегодня обращаются за помощью. Как за материальной, так и за моральной, когда нужна поддержка молодой маме-одиночке, когда нужна поддержка детям. Мы привлекаем спонсоров, меценатов, чтобы помогать собирать детей в школу. В этом году не менее 30 семьям такую помощь оказали.

Помогут и с организацией новогодних мероприятий. Советы матерей всех районов с помощью предпринимателей и неравнодушных сельчан организуют для мальчишек и девчонок утренники, дарят сладкие подарки. С этого года советы матерей всей страны стали работать в рамках нового проекта «Мәдениетті ана-мәдениетті ұлт». Он нацелен на сохранение национальных традиций и воспитание подрастающего поколения. В 2023 году работа в рамках республиканского проекта будет продолжена.

ЖУЛДЫЗ САТТАРОВА, председатель совета матерей АНК СКО:

— Тренинги, круглые столы, встречи, работа с молодежью, патриотическое воспитание молодых людей, сохранение семейных ценностей. Работа предстоит очень большая.

Осенью 2022 года для более эффективной работы областной совет матерей подписал меморандумы с местными правоохранительными органами и общественными объединениями. На заседании постоянные партнеры организации получили благодарственные письма. А еще награды получили участники республиканского конкурса сказок и юные художники, которые подготовили свои рисунки в рамках акции «16 дней без насилия».