Турнир по рукопашному бою памяти Азамата Нурпеисова состоялся в Петропавловске. Азамат — уроженец СКО, выпускник Академии Национальной гвардии РК, боец спецназа. В свои 27 лет он добился немалого. Азамат Нурпеисов — мастер спорта по кикбоксингу, призёр чемпионатов мира, многократный чемпион Казахстана, обладатель крапового берета. Не стало знаменитого земляка в 2016 году. За огромный вклад в развитие спорта Азамат посмертно награжден знаком воинского отличия «Беркут». На памятном турнире присутствовал отец чемпиона.

ЕРИК НУРПЕИСОВ — отец Азамата Нурпеисова:

— Надеюсь, что эти соревнования ради воспитания вот этих молодых людей. Чтобы они были сильные. Тем более, в среде защитников Родины. Родину надо защищать, надо быть сильным, где-то жёстким. Вот этот вид спорта, я думаю, воспитывает. Он выбрал именно этот вид.

Рукопашный бой является военно-прикладным видом спорта и очень популярен в армии и силовых ведомствах. По словам участников, военнослужащие, выполняя повседневные боевые задачи, умело используют навыки рукопашного боя при задержании нарушителей. Отдают дань уважения прославленному бойцу сегодня 70 выпускников академии. Соревнуются они по олимпийской системе в 8-ми весовых категориях от 57 до 88 кг. Победители получат медали и кубки. Ожидает ребят и специальная награда.

ЕРЛАН БАИМБЕТОВ, главный судья соревнований:

— 80 кг — это была последняя весовая категория Азамата Нурпеисова. У нас есть специально подготовленный приз. Награждение проведёт его отец

По итогам жарких баталий выявили 8 победителей. Специальный приз забрал Галамат Марат. Призёры турнира будут защищать честь региона на чемпионате республики в апреле в г.Шымкенте.