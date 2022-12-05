Тайыншинский район занимает 2 место по объему инвестиций по области. Эта доля составляет 9,6% средств, инвестированных в экономику региона. По итогам 10 месяцев этого года объем инвестиций в основной капитал составил 25,8 млрд тенге.



БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района

— Крупнейшие инвестиционные проекты этого года: расширение свинокомплекса ТОО «ЕМС Агро», инвестиции в размере 1 млрд тенге и строительство молочно-товарной фермы ТОО «Астык STEM» на сумму 1 млрд. Самые крупные инвестиционные вложения поступили в ТОО «BioOperations». Это более 4,5 млрд тенге.

И вложения предприятия должны оправдать. Далеко за пределами района известна продукция мясоперерабатывающего комплекса ТОО «ЕМС Агро». Инновационное производство перерабатывает до 50 тонн мяса в сутки. За 10 месяцев произвели там почти 124 тонны мяса КРС. Строительство молочно-товарной фермы на 400 голов ТОО «Астык-STEM» в Карагаше позволит создать 20 постоянных рабочих мест, годовое производство молока в агроформированиях увеличится на 4%. Хорошие результаты и в растениеводстве. В этом году урожайность зерновых культур района составила более 6 центнеров на гектар. А валовой сбор картофеля составил более 66 тысяч тонн. Рассказал Берик Альжанов о показателях в строительной сфере.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района

— В сфере строительства за 10 месяцев 2022 года 7 млрд выполнен объем строительных работ, введено в эксплуатацию 8555 квадратных метров жилья. По пилотному проекту начато строительство средней школы №1 города Тайынша на 600 мест, также ведется строительство Вишневской школы на 120 мест. В текущем году построены объекты местного водоснабжения в селах Летовочный, Макашевка, Рощинск. Также в текущем году планируется завершить строительство распределительных сетей с подключением к Булаевскому групповому водопроводу в селе Киров. На 2023 год будет завершено строительство объектов водоснабжения в селах Чкалово, Петровка, Мироновка, Ильичевка и Горькое.

Не оставили без внимания и дороги. В этом году на средний ремонт 144 км выделили более 1,6 млрд тенге по 8 проектам. Уже сданы в эксплуатацию 2 дороги «Подъезд к селу Чкалово» и «Подъезд к селу Озерное». Начаты ремонтные работы внутрипоселковых дорог в Краснокаменке и Петровке. На установку уличного освещения выделили почти 400 млн тенге. Аким района сообщил, что много делается и для культурного развития района. В этом году ввели в эксплуатацию мини-футбольное поле в Краснокаменке на сумму почти 13 млн тенге, установили в районе 5 детских игровых площадок.

БЕРИК АЛЬЖАНОВ, аким Тайыншинского района

— В рамках национального проекта «Сильные регионы — драйвер развития страны» в Тайыншинский район прибыло 57 семей или 201 человек из 8 регионов страны. Выплатили субсидии на переезд в сумме 35 млн 164 тысячи тенге и на выкуп жилья в сумме 13 млн 807 тысяч тенге. Сегодня 10 семей уже приобрели жиье. 68 человек трудоустроены на постоянные рабочие места.

Активно развивается предпринимательство в Тайыншинском районе. Через банки второго уровня в этом году профинансировано 6 проектов на общую сумму 187,5 млн тенге. За счет грантов национального проекта по развитию предпринимательства запущены 2 мини-цеха по производству молочных десертов. За январь-октябрь этого года объем промышленного производства района составил 39 млрд тенге.