Пауэрлифтер из СК завоевал серебро на Всемирных играх

В конце ноября в Португалии прошли Всемирные игры. В них приняли участие спортсмены из 37 стран мира, это более 500 людей с ограниченными возможностями. Среди них — 35-летний Александр Даськов. СКО он представлял в пауэрлифтинге.

Александр ДАСЬКОВ, серебряный призёр Всемирных игр

099 0,55: «Движения как раз подходят для меня. Мне ампутировали ноги, у меня хорошо развит верхний плечевой пояс и это самое то, что мне подошло.

1,13: В Португалии показал себя отлично, я считаю. Выступил на все сто процентов. Выдался момент побороться за серебряную медаль, в себе ни капли не сомневался».

В этом виде спорта Александр 8 лет. Выступал в весовой категории до 65-ти килограммов. Он поднял штангу весом 140 килограммов. В итоге — второе место.

интершум

Достижениям своего подопечного рад тренер Руслан Долобаев. К этим соревнованиям Александр готовился 3 месяца и плодотворные тренировки дали свой результат.

РУСЛАН ДОЛОБАЕВ, тренер

090 1,41: Игры носят статус 2-ых Паралимпийских игр. Это очень серьёзные соревнования. Хочется сказать, что для нашего клуба эти соревнования имеют положительную историю. В прошлые годы от нашей области выступали Сергей Харламов, Владимир Эрман. Александр эту добрую традицию продолжил».

Помимо Александра Даськова честь Казахстана защищали еще 26 ребят. В общей сложности домой они привезли 57 медалей разных достоинств по 3-м видам спорта: плаванию, лёгкой атлетике и пауэрлифтингу.