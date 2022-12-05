Морозы, снегопад и метели прогнозируют синоптики к Новому году

Морозы, снегопад и метели ожидают североказахстанцев к Новому году. Об этом сообщили в филиале РГП «Казгидромет» СКО.

ФАЙРУЗА БИЛАЛОВА, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО

В первой половине третьей декады ожидается повышение температуры воздуха ночью и днем до 0-5 мороза. Во второй половине декады постепенное понижение температуры воздуха ночью до 27-32 мороза, днем 18-23, на юге области 13 мороза.

А вот долгожданный снег увидят североказахстанцы совсем скоро. Он ожидается 8-10 декабря и в середине месяца. Частые снегопады будут и ближе к Новому году. Среди всей новогодней суеты синоптики советуют не терять бдительности как пешеходам, так и автовладельцам. Нужно быть готовым к сюрпризам природы.

ФАЙРУЗА БИЛАЛОВА, инженер-синоптик филиала РГП «Казгидромет» по СКО

Гололед предполагается в середине третьей декады, туман вероятен во второй половине первой, в начале второй, в конце третьей декады. Метель, ветер 15-20 м/с прогнозируются во второй и третьей декадах месяца.

Сейчас североказахстанцам следует больше утепляться. Ближе к 10 декабря температура воздуха понизится ночью до 23-28 мороза, днем 13-18 мороза. А с 11 декабря ожидается 25-30 мороза ночью и 18-23 днем.