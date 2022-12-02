Женские объединения обретут политический голос

Роль женщины в развитии страны. Эту тему обсуждали на форуме, участие в котором приняли около 200 североказахстанок. Педагоги, медики, бизнесвумен, сельские акимы. Многие из них занимают руководящие должности, при этом они ведут активную общественную жизнь и занимаются благотворительностью. Для этого для женщин есть все условия, говорят собравшиеся.

АСЕМ РАХМЕТОВА, первый заместитель председателя СКОФ партии «AMANAT»:

— В нашей области больше 60% госслужащих являются женщинами, 30% руководителей — представительницы прекрасного пола. В 2021 году в стране проводятся выборы сельских акимов. За это время в области состоялись выборы в 120 сельских округах. Женщины приняли активное участие в выборах. Более 30% избранных акимов с/о стали женщины.

И сейчас больше всего женщин — сельских акимов в нашей области. А в областном маслихате каждый третий депутат — представительница прекрасного пола. Для сравнения пару лет назад было только 2%. В стране женских объединений и ассоциаций. Они поднимают важные проблемы, некоторые даже и пути решения предлагают. Но, именно политический вес они имеют небольшой.

ЕКАТЕРИНА СМЫШЛЯЕВА, депутат Мажилиса Парламента РК:

— То, что мы можем решить на уровне области, это одна повестка. А то, что мы можем на уровне республики, законодательства, это совсем другое. У партии есть хорошие инструменты, связанные с её представленностью в МИО и в высших законодательных органах. Если тандем будет работать, то женская повестка войдёт во все политические истории нашей страны.

Так женские движения обретут политический голос. Но для этого надо объединяться. Эту идею поддержали во всех регионах страны, в том числе и в СК. Присутствовали на форуме и женщины из села. Они поднимали проблему трудоустройства. Многие хотят развивать свой бизнес, но не хватает стартового капитала, а затем и средств на расширение. Потому в стране и запустили проект «Ауыл Аманаты».

АКМАРАЛ БЕКМУРЗАЕВА, президент ассоциации по развитию сельского бизнеса «Ұлы Дала», г.Астана:

— Сельские жители могут получить льготные кредиты под 2,5%, являясь участниками с/х кооперативов. Также они смогут взять в лизинг технику под 2,5%. Объединяясь в кооперативы, они смогут сократить расходы на корма, весенне-полевые работы.

Главное, чтобы сельчане объединились в кооператив. Тогда и кредит льготный, и сумма больше. Как известно, часто развитие бизнеса на селе упирается в залоговое обеспечение. Имущество в деревнях банки дорого не оценивают. Проект запустили в сентябре текущего года. Пока в основном занимались информированием сельчан. В следующем году начнётся финансирование.