В СКО осуждённые смогут открыть депозит и накопить первоначальный взнос для приобретения жилья

А что будет, когда истечёт срок? Наверное, большинство осужденных задаются этим вопросом, находясь в местах лишения свободы. У каждого своя история. Многие осознали горечь ошибок прошлого и сейчас отбывают оставшееся время в колонии. Возможность работать в местах лишения свободы — это надежда на светлое будущее и не просто надежда, но и отличная «подушка безопасности». И чтобы она сработала в подходящее время, в областном департаменте уголовно-исполнительной системы подписали меморандум с руководством АО «Отбасы банк». Теперь у осуждённых исправительных учреждений региона появится возможность открыть депозит в банке и накопить первоначальный взнос для приобретения жилья.

КАНАТ СУЛЕЙМЕНОВ, начальник учреждения № 50 Комитета УИС МВД РК

— Осуждённые трудоустроены у индивидуальных предпринимателей. Получают заработную плату. Часть 50% удерживается в доход государства или потерпевшим. А остальные 50% они могут покупать в магазинах продукты питания или перечислять денежные средства близким родственникам. Вот эти деньги они могут перечислить также на счет депозита «Отбасы банка».

Для того, чтобы открыть депозит, осуждённому необходимо будет написать заявление на имя начальника учреждения. А дальше необходимую консультацию проведут сотрудники банка. Уже сейчас 30% отбывающих срок наказания согласны заключить договор с банком.

АЛМАС ЖАПАБАЕВ, директор СКОФ АО «Отбасы банк»

— Это такие же граждане. У них появится какая-то надежда. Выходя, они могут снять свои деньги, накопив за 10-15 лет, и жить дальше. Для всех единые условия стандартные. Депозит по ставке 2% годовых. Вознаграждение годовое.

Сегодня за этим столом подписали еще один документ о сотрудничестве. В рамках меморандума медпомощь осуждённым будут оказывать теперь не сотрудники департамента или Комитета, а врачи больниц и поликлиник.