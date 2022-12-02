Участились случаи заболевания ОРВИ в СКО

В СКО участились случаи заболевания ОРВИ. С 1 октября зафиксировано почти 15 тысяч случаев, из которых 69% или почти 10 тысяч — дети до 14 лет. По сравнению с прошлым годом этот показатель вырос на 23%. На 179 случаев выросла заболеваемость и гриппом.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— Лица, которые заболели, не получали прививки. Следует напомнить, что самым эффективным способом борьбы является вакцинация. У нас с начала эпидсезона привито 75 тысяч человек. Это люди, относящиеся к группам риска.

В прошлом году в период с октября по декабрь зарегистрированных случаев не было вовсе. Рост заболеваемости в этом году связывают с погодными условиями.

АРМАН КУШБАСОВ, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:

— В этом году осень была более мягкой, не было морозов. В период, когда у нас температура до 10 и — 15 градусов, что создаёт хорошие условия для развития вируса. Поэтому от гриппа мы сейчас привили до 15 ноября. В течение двух месяцев сформируется искусственный иммунитет и достигнит максимального размера к началу нового года. Привитые будут полностью защищены от заболевания.

В третьей поликлинике вакцинация уже завершилась. Привились почти 9 тысяч человек, из них — 9 беременных, 1300 медработников, свыше 1100 детей и более 6 тысяч взрослого населения.

САЛТАНАТ ТУРЕКУЛОВА, эпидемиолог городской поликлиники №3:

— За прошлую неделю по поликлинике зарегистрировано около 500 случаев ОРВИ, из них 209 случаев — это дети и 7 беременных. Несмотря на вакцинацию, мы рекомендуем не забывать о соблюдении личной гигиены. Это немаловажно.

Мыть руки, носить защитные маски в период обострения заболеваемости, не ходить с признаками болезни на работу и не отправлять заболевших детей в школы и детские сады — эти рекомендации дают врачи, чтобы обезопасить себя и близких.