О проблемах и развитии Мамлютского района рассказал его аким

Вода — одна из главных проблем Мамлютского района. Из 38 населенных пунктов только 16 имеют бесперебойное водоснабжение. В текущем году планируют запуск уже построенного водопровода в селе Белом. А в Покровке прокладывают разводящие сети, чтобы сельчане смогли завести воду в дом, говорит глава района Владислав Лукин. Рассказал он и проделанной работе по дорогам.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района:

— В текущем году произведен средний ремонт дороги от села Воскресеновка до села Леденево протяженностью 23 км, начат капитальный ремонт дороги от села Андреевка до села Новомихайловка, уже отремонтирован участок в 4 км от села Бостандык в сторону села Андреевка. Проект, переходящий на следующий год.

В райцентре за последние три года отремонтировали около 15 км дорог. В 2023 планируют охватить ещё 3 км. Кроме того, в Мамлютке откроют два крупных производства. Одно из них — древесно-стружечные плиты ТОО «Сапа Инвест Плюс». Стоимость проекта 1,5 млрд тенге. Будут выпускать 30 тысяч кубометров продукции. Ещё один крупный проект — выпуск стеклоизделий строительного назначения.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района:

— Что позволит создать более 300 рабочих мест. Бюджет проекта составляет 4 млрд тенге. Завод будет являться одним из самых крупных в Казахстане по производственным мощностям на рынке архитектурных стеклопакетов. География поставок — Казахстан, Россия, Монголия, Узбекистан, Киргизия, Афганистан, Азербайджан, США, Балтийские и другие страны.

Оснащенность медицинских организаций увеличена на 25% за год. Закупили 11 наименований оборудования на 54 млн тенге. Но из 28 объектов здравоохранения в удовлетворительном состоянии находятся 15. При этом есть сёла, в которых нет доступа к срочной медпомощи. В следующем году планируют построить ФАП в селе Новомихайловке и медпункты в Бексеите и Бостандыке. А в последнем ещё и с интернетом проблемы. Но, вопрос почти решили, говорит аким.

ВЛАДИСЛАВ ЛУКИН, аким Мамлютского района:

— По с.Бостандык оказало помощь КТ «Зенченко и К» установлено мачтовое сооружение, уже имеется договоренность с оператором связи на установку необходимого оборудования. Вопрос по обеспечению интернет- связью села Щучье планируем проработать в течение 2023 года.

Помогают меценаты и в ремонте спортивных и культурных объектов. Идут капитальные ремонты Минкесерского, Афонькинского, Андреевского сельских Домов культуры. А в Щучьем местное ТОО открывает культурно — оздоровительный центр. ТОО «Кызыласкерское» провело реконструкцию и строительство спортивного комплекса для летне-зимних видов спорта. Кроме того, в Мамлютке в следующие два года планируют построить физкультурно-оздоровительный комплекс.