Коммунальная авария по ул.Жумабаева: когда завершат работы?

ДИАНА САЛИХОВА, корреспондент:

— Работы по улице М.Жумабаева велись всю ночь и продолжаются до сих пор. Затопило здесь все близлежащие дома, подвалы и гаражи. От воды, заполнившей квартиру, до сих пор пытаются избавиться жители частных домов и двухэтажек.

ЕЛЕНА КАПУСТИНА, жительница дома по ул.М.Жумабаева, 48:

— Мне соседи сообщили, что нас топит. Приезжаю через полчаса. Действительно, вода у нас уже по колено была. Что в первом доме, что во втором. Это Жумабаева, 46 и 48. Мало того, что они уже на балансе в акимате, как аварийное жильё. У нас уже фундамент весь подмытый. Вдобавок нас почти каждый год канализацию прорывает на Жумабаева. Вот полгода назад делали. Сделали асфальт, вроде новые трубы положили и вот. Опять прорыв.

Пол, стены, мебель — испорчено много вещей. Посчитать ущерб хозяева ещё не успели. Вода, по словам Елены, то и дело поднимается. Между тем, в городском акимате выясняют причину аварии и заверяют, что виновные возместят материальный ущерб пострадавшим.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта г.Петропавловска:

— До сих пор ведутся работы по предотвращению аварии. После чего «Кызылжар су» выставит счёт данной компании для того, чтобы они возмещали весь ущерб. Что касается причины, она до сих пор выясняется. После всех этих процедур, если выяснится, что работы проведены некачественно, подрядчик будет возмещать полностью материальный ущерб жителям. Также со стороны акимата в адрес подрядной организации будут проведены претензионные работы. При необходимости будут подавать в суд.

Затопило всю улицу. Из-за этого гололёд образовался вплоть до дворовых площадок. Песок посыпали, но не везде. Так что жителям придётся постараться, чтобы не стать пациентами травматологов. Подтопило и подвалы. Многие жильцы жалуются на неприятный запах сырости в квартире.

АСЕМ АЙТУЛОВА, пресс-секретарь отдела ЖКХ, автомобильных дорог и пассажирского транспорта г.Петропавловска:

— Со вчерашнего дня проводится подворовой обход. Выясняется, есть ли жители пострадавшие. Работы ещё не завершены. Также хотим сообщить, что в случае затопления жители могут обратиться в службу I-Komek по номеру «109».

Всего воду отключали у 960 абонентов. Подключили 330. Сейчас 9 многоквартирных домов и хлебокомбинат остаются без живительной влаги. Завершить все работы подрядчик обещает уже сегодня.