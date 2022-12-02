Более 3,5 кг «синтетики» изъяли полицейские с начала года

29-летнюю горожанку задержали полицейские. Её подозревают в доставке особо крупной партии «синетики», известную как «соль». Больше килограмма губительного зелья, упаковочные материалы, электронные весы стражи порядка изъяли у женщины при личном обыске.

Между тем, в гараже её отца полицейские обнаружили целую «любительскую коллекцию» арсенала. Автоматы и гранаты — муляжи, а вот охотничье ружьё и боеприпасы влекут ответственность перед законом. Их происхождение устанавливает следствие. К слову, отец и дочь ранее не были судимы. Девушка заключена под стражу.

— В поле зрения сотрудников ДП СКО попала 29-летняя жительница г. Петропавловска, которая подозревается в том, что организовала канал поставки крупных партий синтетических наркотиков из г. Астаны в г. Петропавловск. Данный факт был внесён в ЕРДР и квалифицирован по ст. 297 ч. 3 УК РК — «Незаконное хранение наркотических средств с целью сбыта в особо крупном размере».

С начала года сотрудники управления по противодействию наркопреступности изъяли из незаконного оборота свыше 3,5 килограммов синтетических наркотиков.