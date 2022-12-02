9 многоэтажек и ряд социальных объектов до сих пор остаются без водоснабжения

ГРАФИКА — «По этой улице постоянно происходит прорывы и перекопы, может уже пора заняться проверкой коммунальных служб». — «Новогодний каток». — «Бомба замедленного действия! Чем дальше тем хуже, трубы физически изношены и не выдерживают нагрузки».

Эти кадры быстро разлетелись по всем петропавловским пабликам. На них отчётливо видно, как улица Жумабаева превращается в реку. Накануне вечером 1 декабря здесь произошёл порыв водовода, из-за чего 15 домов, где проживают 960 человек, детская областная больница и ряд других объектов остались без воды. Внезапное отключение воды вызвало возмущение у горожан в социальных сетях.

Аварийная бригада ТОО «Кызылжар су» оперативно выехала на место и устранила прорыв. По словам главного инженера Ербола Набиева, из-за большой утечки воды снизилось давление в трубах по всему городу. Но, его восстановили в течение полутора часов.

ЕРБОЛ НАБИЕВ, заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су»

— «На данный момент производим ремонтные работы. Первоначально было отключено порядка 15 домов, сейчас в 6-ти дали. Без водоснабжения остались 9 домов. Ремонт производится безостановочно. Характер аварии — лопнул стык».

К слову, ремонт на этом участке проводили в прошлом году. Тогда здесь заменили 308 метров водовода. На эти цели выделили более ста млн тенге. Ответственное за работу ТОО «Рем Строй Сервис ПВ» из Астаны. По словам главного инженера водообеспечивающего предприятия, срок гарантии ещё не истёк. В товариществе намерены предъявить подрядной организации материальный ущерб.

ЕРБОЛ НАБИЕВ, заместитель главного инженера ТОО «Кызылжар су»

— «Вчера без воды остались детская областная больница и хлебобулочный комбинат по улице Муканова. В ДОБ воду мы дали в течение часа, а ХБК до сих пор без водоснабжения. Сейчас производится подвоз воды. Вода прошла через близлежащие дворы по улице Жумабаева и Партизанской, там где она собралась, мы в срочном порядке откачали».

Ремонтные работы закончат в течение дня и сразу же дадут воду, заверил Ербол Набиев.