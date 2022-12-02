2590 горожан получают АСП

Алине Агафонцевой 48 лет. Мама троих детей долго не могла найти работу с удобным графиком и хорошей заработной платой. Временными подработками горожанка перебиваться не хотела, поэтому обратилась за помощью в центр занятости.

АЛИНА АГАФОНЦЕВА, жительница г.Петропавловска:

— Мне предложили вакансию в службе пробации по программе «Общественные работы». Зарплата достаточно приличная — 91 тысяча. Это очень хорошая поддержка для меня на данный момент. Мне назначили АСП. Это денежная помощь, во-первых, во-вторых, бесплатное питание для детей в школе, бесплатный проезд для них и для меня. И помощь в начале учебного года с канцелярскими товарами и с одеждой. Это достаточно существенная поддержка и помощь.