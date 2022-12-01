Премьер-министр РК Алихан Смаилов представил нового акима активу области

Перед руководителем региона глава кабмина поставил ряд задач по всестороннему развитию экономической и социальной сфер. В СКО в этом направлении проводят большую работу. Ежегодно открываются социально значимые объекты, на реализацию которых вливаются немалые инвестиции.

Скоро в регионе планируют открыть 4 новые школы на 3,3 тыс ученических мест, построить 46 объектов первичной медико-санитарной помощи и обновить 1 районную больницу. По словам Алихана Смаилова, в скором времени будут приняты меры по развитию инфраструктуры аграрного сектора, предпринимательства в сельских населённых пунктах и повышению жизни на селе в целом.