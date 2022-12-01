Около 400 комфортных школ построят в Казахстане

Около 400 школ построят в Казахстане в рамках национального проекта «Комфортная школа». Его разработали для модернизации школьной инфраструктуры. Предусмотрено масштабное строительство учебных заведений нового формата на 842 тысячи ученических мест, передаёт пресс-служба Премьер-министра. Комфортные школы будут полностью оснащены необходимым учебным оборудованием, разнообразными предметными кабинетами, системами видеонаблюдения и звукового оповещения, индивидуальными шкафчиками для детей. Такие школы будут строиться по единому стандарту как на селе, так и в городе. В них также будут созданы условия для детей с особыми образовательными потребностями. Новые учебные заведения будут оснащены всеми предметными кабинетами, компьютерными классами, лабораториями и мастерскими по единым стандартам.



АЛИХАН СМАИЛОВ, Премьер-министра Республики Казахстан:

— Предусмотрены раздельные блоки для младших и старших классов со своими столовыми, спортзалами. В школах будут установлены индивидуальные шкафчики для хранения учебников и личных вещей. Тем самым мы разгрузим тяжелые рюкзаки школьников. Акимам регионов до конца текущего года нужно обеспечить выделение земельных участков и продумать вопросы подведения инженерных коммуникаций.

Проект направлен на устранение нехватки ученических мест, ликвидацию аварийных и трехсменных школ. В течение 2023-2025 годов планируется построить 401 комфортную школу. На это из республиканского бюджета выделено больше 2,5 трлн тенге. Кроме того, продолжится работа по подготовке и повышению квалификации учителей для новых школ. Ожидается, что в целом к 2026 году будет выпущено порядка 100 тысяч специалистов.