Огурцы, помидоры, дизельное топливо резко подорожали в Казахстане

Инфляция в Казахстане с начала года составила 19,6%. Продовольственные товары подорожали на 24%, непродовольственные — на 18,5%, платные услуги — на 14%, передаёт бюро национальной статистики. А за месяц инфляция в стране составила почти 1,5%. Больше всего за ноябрь подорожало дизельное топливо — на 14%, моющие и чистящие средства — на 4%. В продуктовой корзине сильно выросли в цене огурцы, их стоимость подскочила на 41,5%, и помидоры, которые подорожали на 26%. Ценник на лук репчатый вырос почти на 6%, рис и сметана — на 3,5%. Зато морковь подешевела на 3% и сахар почти на 2%.