Балерины из Петропавловска привезли 2 Гран-при с международного конкурса

Лёгкие, пластичные и невероятно грациозные. Эти юные балерины — воспитанницы мастерской детского и юношеского творчества «Арт-класс». Мастерской уже 7 лет. Сейчас она воспитывает порядка 120 юных танцоров. В копилке — многочисленные кубки, дипломы и награды. За труд, за веру в себя и искусство.

Это выступление «Арт-класса» на международном хореографическом конкурсе «Dance Heroes», который проходил в Астане 27 ноября. Туда вместе с руководителем мастерской детского и юношеского творчества отправились 44 воспитанницы.

КСЕНИЯ РАДИОНОВА, руководитель мастерской детского и юношеского творчества «Аrt-класс»

— Впервые участвуем в таком большом конкурсе. Было более 1,5 тысяч участников, 184 конкурсных номера, и конкурсный день длился с 8 утра до 00.00 часов. Мы привезли 13 номеров, где участвовали дети от 8 до 18 лет.

Конкуренция была весомой, но североказахстанские балерины показали свой уровень. В результате — 2 Гран-при, 7 золотых и 4 серебряных медалей.

АНГЕЛИНА САПОГОВА, воспитанница мастерской детского и юношеского творчества «Арт-класс»

— Моментов много, над которыми нужно работать, а так всё в принципе отработали хорошо. Мы посещали театр, океанариум, это было интересно. Больше всего понравилась академия. Нам дали возможность посмотреть на то, как занимаются профессионалы, и это дало энтузиазм, чтобы стремиться к большему.

АМАЛИЯ ФАДЕЕВА, воспитанница мастерской детского и юношеского творчества «Арт-класс»

— Было волнение, но всё-таки получилось. «Зимние забавы» — 1 место, «Куклы» — 2-е. 2.32Я хочу, чтобы у меня всё получалось и чтобы в будущем было много Гран-при.

Спустя день после приезда они снова принялись за тренировки. Занятия проходят по расписанию. Воспитанницы мастерской нацелены на наибольший результат.