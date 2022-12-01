Акимом СКО стал Айдарбек Сапаров

Нового акима выбрали в СКО. Соответствующий указ об этом подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев. Премьер-министр страны Алихан Смаилов прибыл в Петропавловск, чтобы представить две кандидатуры на эту должность. Ими стали первый вице-министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров и аким Петропавловска Руслан Анбаев. В голосовании участвовали 153 депутата маслихатов всех уровней. Большинство, а именно 118 человек, свой голос отдали за Айдарбека Сапарова. Он и стал новым акимом СКО. Нашему региону он известен. Родился в СКО, где и начал свой трудовой путь. Работал зоотехником, затем директором ТОО «Ногайбай». После стал заместителем директора Северо-Казахстанского представительства «Продкорпорации», затем начальником областного территориального управления минсельхоза. Около двух лет трудился акимом района Шал акына, столько же главой района М. Жумабаева. В 2010 году стал заместителем акима Северо-Казахстанской области, а затем его первым замом. На этой должности Айдарбек Сапаров пробыл больше 7 лет. В 2019 году занял кресло первого вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.