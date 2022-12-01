300 литров незаконного алкоголя нашли в одном из магазинов с. Саумалколь

300 литров незаконного алкоголя обнаружили полицейские в одном из магазинов Саумалколя. Во время проверки выяснилось, что лицензии на продажу спиртного у владельца нет. В итоге конфисковали 581 бутылку. Всего по области с начала года зафиксировано почти 240 фактов неправомерной продажи спиртосодержащей продукции. Из оборота изъяли почти 8 тысяч литров незаконного алкоголя. Стражи порядка предупреждают, что продажа такой продукции может представлять угрозу для жизни и здоровья людей.