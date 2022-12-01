192 интернет-аферы на сайтах объявлений с начала года

Нередко интернет-мошенники промышляют на сайтах объявлений. С представителями казахстанских офисов таких площадок связались полицейские. В онлайн — формате они обсудили актуальные вопросы профилактики интернет-афер. С начала года в областном центре зарегистрировано 31 интернет-мошенничество, совершенное посредством сайта «Колеса.kz» и 161 преступление, совершенное с использованием ресурса «ОLХ». В производстве городских следователей в этом году находилось 7 уголовных дел по фейковым объявлениям. В ходе онлайн-конференции стороны поделились практическими наработками и обменялись контактами для оперативного решения проблемных вопросов. Например, если раньше для удаления фейковых объявлений и аккаунтов требовалось некоторое время, то благодаря налаженным связям ожидается, что этот процесс будет проходить оперативно. По мнению полицейских, даже просто удаление лжеобъявлений поможет уберечь целый ряд пользователей от действий злоумышленников.

Жандос Мухатов — начальник управления полиции г.Петропавловска:

— «В основном, эти вещи стоят, как правило, дешевле. Всё это для того, чтобы заманить наших граждан. Поэтому мы провели онлайн-встречу и выработали алгоритм для оперативного реагирования, для блокировки объявлений. Я думаю, это действенная мера в части профилактики интернет-мошенничества».