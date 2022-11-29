Значение СЭЗ «Qyzyljar» подчеркнул Касым-Жомарт Токаев на ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ

28 ноября Касым-Жомарт Токаев принял участие в ХVIII Форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России в Оренбурге. Главы государств поприветствовали участников форума по видеосвязи. Онлайн на нем присутствовали руководители областей, представители отраслевых государственных органов и деловых кругов двух стран.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

Один из крупнейших проектов специальной экономической зоны "Qyzyljar". В Петропавловске запустили электротехнический завод "Alageum Electric" . На предприятии планируют выпускать 13 тысяч трансформаторов в год. Из них 98% будет экспортироваться в страны СНГ.

— В прошлом году объемы торговли между Казахстаном и Россией достигли нового рекордного значения — 24,5 миллиарда долларов. Итоги первых 9 месяцев текущего года показывают рост товарооборота на 5 %. Улучшился ассортимент казахстанского экспорта в Россию, стоимость которого превышает 100 тыс долларов. По сравнению с прошлым годом количество товарных позиций увеличилось с 640 до 1050 наименований. Поставки в российские регионы выросли более чем в 2,5 раза из Алматы, из Астаны — в 5 раз.

На форуме Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в нашей стране успешно работают более 17 тысяч компаний с российским участием и казахстанско-российских совместных предприятий. Приток прямых инвестиций из России в Казахстан в прошлом году обошел допандемийный уровень больше чем на треть и превысил отметку в 1,9 миллиарда долларов. При этом инвестиции из Казахстана в Россию также выросли на 34 %, достигнув 535 миллионов долларов.

КАСЫМ-ЖОМАРТ ТОКАЕВ, Президент Республики Казахстан:

— Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений. Приоритетом является строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на наших приграничных территориях. В 2019 году в СКО образована СЭЗ «Qyzyljar». В самом ближайшем времени там появятся современные экспортно-ориентированные производства. Считаю, что деятельность этой СЭЗ может придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что на сегодня между Казахстаном и Россией реализовано 110 совместных проектов на общую сумму 23 миллиарда долларов с созданием порядка 30 тысяч рабочих мест.