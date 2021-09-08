Петропавловский электротехнический завод «Alageum Electric» готовится к выпуску первой продукции

Уникальное производство для СК. В этом году свою работу начал новый электротехнический завод «Alageum Electric». В год здесь планируют выпускать более 13-ти тысяч продукции на 15 млрд тенге: распределительные трансформаторы, высоковольтные ячейки и многое другое. Инвестируя в СКО более 10 млрд тенге, компания «Alageum Electric» не только создает новые рабочие места, но и обеспечивает производственный и экономический рост всему региону. На предпритии работают 70 человек, в планах трудоустроить еще 280. Заработная плата в среднем составит 250 тысяч тенге.

Сайдолла Кожабаев, учредитель холдинговой компании «Alageum Electric:

— Мы даем сотрудникам приобрести жильё по льготным условиям. В текущем году мы построили 40-квартирный дом. Также акиматом был выделен земельный участок, где мы приступили к строительству 104-хквартирного дома. В течение одного года при поддержке акимата мы реализовали экспортоориентируемый инвестиционный проект на территории СЭЗ «Qyzyljar». Ключевая особенность данного предприятие то, что 98% выпускаемой продукции будет экспортироваться в страны СНГ.

Работу нашли здесь 19 выпускников местной альма-матер, которые обучались по государственной программе «Серпін». Среди них — Жанболат Оракбаев. Работать в самой крупной компании в стране — большая удача, признается парень.

Жанболат Оракбаев, сотрудник Петропавловского электротехнического завода:



— Я приехал из Жамбылской области. В 2017-м году поступил в Северо-Казахстанский университет по программе «Серпін» на специальность «Информационные системы». В этом году, окончив университет, я узнал, что завод начал искать сотрудников. Я очень рад работать здесь.

В настоящее время на заводе проверяют и устанавливают технологическое оборудование. Его привезли из Европы. Первую продукцию здесь выпустят в октябре. В целом, по темпам развития промышленности СК показывает хорошие результаты. В планах ещё десятки широкомасштабных проектов, отметил глава региона.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Сегодня 75 различных проектов мы прорабатываем. Всё это стоит 1,8 трлн. тенге. Восстанавливаем пустующие. На их базе открываем предприятия. Нам очень сильно помогла специальная экономическая зона, которая была открыта по поручению Главы государства. Вот эти предприятия как раз помогают быстро реализовывать все эти проекты.

При этом меры социальной поддержки работников и дальнейшее расширение производств остаются одними из приоритетных задач, заключил Кумар Аксакалов.

Алишер Ашимов