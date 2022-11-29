8 пожаров из-за газового оборудования произошли в СКО с начала года

Пожар в одном из банных комплексов Петропавловска произошёл в прошлые выходные. О причине возгорания рассказали на брифинге в департаменте по чрезвычайным ситуациям.

ДМИТРИЙ РАСТИХИН, заместитель начальника ДЧС СКО:

— Было возгорание. Буквально утром воскресенья. Произошло короткое замыкание в подсобном помещении. Пожар быстро ликвидирован. Площадь составила около 8 кв м. Небольшое возгорание, потому что своевременно было обнаружено. В помещении стояла пожарная сигнализация. Она сработала. Персонал своевременно позвонил.

А вот в г.Сергеевке сложилось всё немного тяжелее. Случай там произошел еще в сентябре. Хозяйка дома решила проверить герметичность редуктора открытым огнём.

САКЕН АГЗАМОВ, начальник отдела ЧС СКО:

— Была доставлена в больницу с ожогами. В последствии отпущена домой. Ей оказана медицинская помощь. Департаментом на постоянной основе проводятся мероприятия по разъяснению правил пожарной безопасности в быту. Так с начала года проведено более 100 рейдов по многоэтажным жилым домам. Охват составил порядка 5 тыс человек.

Всего в области с начала года произошло 604 пожара. 8 из них — из-за взрыва газового баллона, при которых травмирован 1 человек. Как показывает статистика, более 70% возгораний пришлось на жилой сектор. Так за нарушение правил эксплуатации газового оборудования привлечены 2 жителя г.Тайынши. Им выписан штраф на сумму 15 тыс тенге.